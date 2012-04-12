Сын Каддафи решил защищаться в суде без адвоката, как Милошевич

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Сын Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам намерен защищаться в суде без адвоката, как Слободан Милошевич.

Об этом заявил ливийский юрист Ахмед аль-Джехани, отвечающий за дело Сейфа Каддафи и поддерживающий связь между властями в Триполи и Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

По словам аль-Джехани, Сейф аль-Ислам во время их последней встречи задал ему несколько вопросов юридического характера и был исполнен решимости защищаться в суде самостоятельно. «Я сказал ему, что ему следует нанять адвоката, но он намерен защищаться как Милошевич», - сказал аль-Джехани. Юрист отметил, что в последний раз виделся с Сейфом аль-Исламом в начале марта, тот «в хорошем состоянии и с ним хорошо обращаются», пишет ИТАР-ТАСС.

На прошлой неделе адвокаты ответной стороны в МУС распространили заявление, что Сейф аль-Ислам в период своего многомесячного заточения в Зинтане подвергался неподобающему обращению, избиениям и содержался в практически полной изоляции. Адвокаты ответчика в гаагском суде отметили, что Сейф аль-Ислам находится в «юридической черной дыре» и «лишен своих прав».

При этом, по словам британских СМИ, в то время как трибунал добивается от властей Ливии - Переходного национального совета - передачи Сейфа аль-Ислама для суда в Гаагу, Триполи по-прежнему не может забрать его у бойцов-ополченцев, которые захватили его в прошлом ноябре на юге страны в пустыне, а затем перевезли в Зинтан (160 км к западу от столицы), где и содержат в секретной тюрьме под стражей.

Как отметил аль-Джехани, в период пока осуществляется передача сына Каддафи правительству страны, ливийцы готовятся судить его, доказав суду, что они способны это сделать.

По данным некоторых СМИ, нанятые ливийскими властями международные юристы консультируют правительство, как следует развивать возможности ливийской судебной системы, обновить законодательство, чтобы оно включало военные преступления.

На прошлой неделе МУС отклонил запрос Ливии на отсрочку выдачи сына Каддафи в Гаагу для суда по обвинениям в военных преступлениях. Суд потребовал от Триполи выполнить «обязательства по приведению в исполнение ордера на арест» и незамедлительно передать его МУС.

10 апреля Ливия подала апелляцию против этого решения. В МУС отмечают, что резолюция Совбеза ООН обязывает Ливию сотрудничать с органом международной юстиции. Если Сейф аль-Ислам не будет выдан, об этом может быть доложено в СБ ООН.

В Ливии, в случае признания сына Каддафи виновным, ему может грозить смертная казнь. МУС может приговорить обвиняемого только к тюремному сроку.

фото: 1tv.ru

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