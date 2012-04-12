Оппозиция потребовала невозможного: отзыва голосов за закон о выборах

{1-} Представители Комитета сопротивления диктатуре считают, что решения Конституционного суда свидетельствуют о начале масштабной ревизии закона "О выборах народных депутатов" и заявили об отзыве голосов народных депутатов за принятие данного закона. Представители парламентского большинства уверены в юридической бесперспективности демарша оппонентов, пишет Коммерсантъ Украина.

Вчера Комитетом сопротивления диктатуре было обнародовано заявление о том, что народные депутаты—члены КСД "не считают действительными" свои голоса, отданные за закон "О выборах народных депутатов". "Последние решения Конституционного суда в очередной раз продемонстрировали нежелание власти проводить открытые демократические выборы,— говорится в документе.— Его (суда.— ред.) решения относительно положений избирательного законодательства свидетельствуют о том, что власть начала масштабную ревизию закона о выборах".

Напомним, в апреле Конституционный суд (КС) принял два решения, касающиеся закона о выборах. Одно из них лишило избирателей, проживающих за рубежом, права голосовать за кандидатов в депутаты в мажоритарных округах, второе — запретило кандидатам в депутаты одновременно баллотироваться по партийным спискам и по мажоритарным округам.

В КСД опасаются, что это не последние решения КС относительно закона о выборах. "Понятно, что теперь Конституционный суд будет штамповать решения, которые будут нивелировать дух и сущность принятого закона и которые помешают проведению прозрачных выборов высшего законодательного органа,— утверждают члены партий, входящих в КСД.— В связи с этим мы не считаем действительными свои голоса за закон о выборах и заявляем, что наше голосование за этот закон является несостоявшимся".

"Отнимать или прибавлять в данном случае ничего не следует, потому что процедуры отзыва голосов не существует — ни в регламенте, ни в каком либо другом законе",— заявил заместитель главы регламентного комитета Рады Валерий Камчатный (группа "Реформы ради будущего"). Нардеп также попытался развеять опасения оппозиционеров о том, что закон о выборах еще будет меняться решениями КС. "Насколько я знаю, никаких новых представлений (в КС.— ред. ) не готовится",— резюмировал депутат.

Напомним, как сообщал «Главред», поправки в закон о выборах были приняты 17 ноябре 2011.

Депутаты Верховной Рады приняли закон в целом.

За тогда проголосовали 366 депутатов. БЮТ дал 62 голоса, НУНС – 36, Партия регионов - 187, КПУ - 24, «Реформы ради будущего» - 19, Народная партия – 20, внефракционные – 18. Против проголосовали 6, воздержались 5 депутатов.

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