Страховщиков обязали увеличить выплаты по «автогражданке»

Несмотря на то, что Президент Виктор Янукович ветировал поправки в профильный закон, он прислушался к рекомендациям крупнейших компаний рынка «автогражданки» и поддержал предложенные суммы выплат пострадавшим в ДТП. И хотя страховщики сохранят контроль над своими финансовыми потоками, они будут обязаны повысить свою платежеспособность, пишет «Коммерсант-Украина».

Глава государства пошел на уступки крупнейшим игрокам страхового рынка и ветировал законопроект N9462 «О внесении изменений в некоторые законы относительно обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО)». Документ, принятый в целом 15 марта, сразу же вызвал протест Украинской федерации страхования, которая увидела угрозу деятельности страховых компаний в ряде инициатив народного депутата Андрея Пинчука (Партия регионов) и призвала главу государства ветировать закон.

Виктор Янукович согласился с большинством требований, выдвинутых страховщиками, поэтому потребовал от парламента отказаться от создания нового централизованного страхового резервного фонда Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) для обеспечения выполнения обязательств членов бюро перед страхователями и потерпевшим. В документе отмечается, что создание фонда, который, по оценкам страховщиков, должен был аккумулировать примерно 50% премий, а это более 1,1 млрд грн, привело бы «к возникновению дополнительных рисков», «избавило страхователя самостоятельности», а также стало бы «прямым вмешательством государства в их деятельность». Страховщикам не придется увеличивать финансирование МТСБУ, которое должно было составить 1% премий – 23 млн грн, поскольку это может спровоцировать «риск необоснованного увеличения затрат бюро на финансирование собственной деятельности за счет средств страховщиков».

Как утверждает директор юридического департамента СГ «PZU Украина» Василий Зубач, бюро до сих пор не обосновало необходимость увеличения своего бюджета каким-либо бизнес-планом: финансирование должно проводиться исходя из поставленных задач, а не просто как сумма отчислений».

Сроки повышения минимальных гарантированных взносов страховщиков будут продлены с 1 года до 2 лет. За этот период взносы вырастут в пять раз для ассоциированных членов (500 тыс. евро) и в два раза – для полных членов (1 млн евро). «Резкое увеличение размеров гарантийных взносов может привести к исчезновению с рынка страховых услуг части небольших страховых компаний, которые неспособны выполнить такое требование»,– говорится в поправках президента.

По словам президента Украинской федерации страхования Александра Завады, по сравнению с 2004 годом, когда принималась первая редакция закона, рынок вырос более чем в 20 раз, поэтому пятикратное увеличение минимальных гарантийных взносов с двухлетней отсрочкой – достаточный период для адаптации.

В профильном комитете готовы учесть эти замечания. «Все изменения, которые предложил президент, мы примем»,– сказал инициатор закона Андрей Пинчук. Правда, по его мнению, к некоторым его идеям со временем нужно вернуться, например, к созданию фонда обеспечения страховых выплат.

По словам президента Лиги страховых организаций Натальи Гудымы, в принятой версии закона не получилось правильно выписать суть идеи дополнительного обеспечения страховых выплат. Основной целью создания фонда была детенизация комиссионных вознаграждений за продажу полисов ОСАГО, которые достигают 60% премий», сказала эксперт.

Однако бюро довольно даже этим вариантом закона. 2Он станет существенным шагом к улучшению качества услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности», – считает генеральный директор МТСБУ Вадим Загребной.

К тому же окончательная редакция закона сохраняет его социальную направленность: в частности, устанавливается минимальный размер страхового возмещения в случае получения пострадавшим I группы инвалидности (36 минимальных заработных плат; МЗ), II группы (18 МЗ) или III группы (12 МЗ). Компенсация морального ущерба составит 5% от полученной страховой выплаты за ущерб, причиненный здоровью.

Впрочем, уже сейчас автомобилистам следует готовиться к тому, что стоимость новых полисов возрастет. «Выплаты по здоровью и жизни потерпевших увеличиваются, поэтому тарифы придется пересматривать», – сказала Гудыма.

«Насколько увеличится стоимость полиса, пока сложно сказать: мы сейчас анализируем портфель за прошлый год и за весь период с момента введения новых тарифов», – объясняет председатель правления СК «Княжа» Дмитрий Грицута. Осенью 2010 года максимальная стоимость полисов выросла на 15-30%. Тогда же были увеличены лимиты ответственности за имущественный ущерб — с 25,5 тыс. грн до 50 тыс. грн, за причинение вреда жизни и здоровью потерпевших — с 51 тыс. грн до 100 тыс. грн.

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