В Крыму на развитие русского языка выделили миллион

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В Крыму, депутаты Севастопольской горгосадминистрации со скандалом утвердили региональную программу развития русского языка на 2012—2016 годы, выделив миллион гривен.

У депутатов вызвал недоумение пункт о финансировании творческих коллективов, которые пропагандируют русскую культуру, а именно: симфонического оркестра под руководством Владимира Кима и театра танца Вадима Елизарова, пишет Сегодня.

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Руководитель фракции «Коммунисты Севастополя» Василий Пархоменко возмутился, что в программе нашлось место коллективу, исполняющему, в основном, латиноамериканские танцы, но не нашлось — для фольклорного ансамбля «Русь»: «Они что теперь будут ставить только кадриль, трепак и, не дай Бог, гопак?».

Депутат от Русского блока Дмитрий Белик также предложил выделить 100 тыс. грн на фестиваль «Великое русское слово», который пройдет в Севастополе летом: «Это мероприятие действительно поддерживает русский язык и русскую культуру». Однако председатель горсовета Юрий Дойников даже не поставил это предложение на голосование из-за отрицательного заключения юристов. В итоге программу приняли в исходном варианте.

фото: com.kz

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