Комитет по правам человека не поддержал Лутковскую на пост омбудсмена

{1-} Вчера кандидатура Валерии Лутковской была повторно рассмотрена на соответствие должности омбудсмена комитетом Верховной рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Председатель комитета Олег Зарубинский (фракция Народной партии) в начале заседания напомнил, что ранее комитет рассматривал, но не поддержал кандидатуру госпожи Лутковской, после чего призвал коллег поддержать ее "в этот раз без лишних обсуждений", пишет Коммерсантъ Украина.

Главный консультант секретариата комитета Людмила Надточий напомнила, что кандидат на пост уполномоченного должен быть гражданином Украины, старше 40 лет, владеть украинским языком, иметь высокие моральные качества и опыт правозащитной деятельности.

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"Мы рассмотрели все документы, представленные Валерией Лутковской: автобиографию, диплом о высшем образовании, декларацию о доходах, трудовую книжку, информацию о правозащитной деятельности,— они полностью соответствуют требованиям закона "Об уполномоченном по правам человека"",— уточнила Надточий.

Вопросы по кандидатуре Лутковской возникли лишь у оппозиционной части комитета:

"Не является ли обязательным, чтобы на голосование, кроме Лутковской, была представлена альтернативная кандидатура? ", поинтересовался член комитета Мустафа Джемилев ("Наша Украина—Народная самооборона").

"Нет, не является",— ответила консультант.

"Опыта правозащитной деятельности Валерии Лутковской недостаточно для работы омбудсменом. В Европейском суде по правам человека она отстаивала интересы государства Украина против граждан. Мы рассматривали ее кандидатуру 20 дней назад, и за это время опыт у нее не появился! " заявил нардеп Таран.

Было видно, что начавшаяся дискуссия неприятна е Лутковской, которая, сидя за столом, заметно нервничала. Пытаясь не допустить конфликта, глава комитета предложил закончить обсуждение и перейти к голосованию. Претендента поддержали лишь четверо из девяти народных депутатов. Несмотря на это, Олег Зарубинский объявил, что 24 апреля кандидатура Валерии Лутковской будет вынесена на голосование в Раду.

Напомним, полномочия Нины Карпачевой, занимавшей пост омбудсмена с 1998 года, закончились 8 февраля. После этого в Раде были зарегистрированы два претендента на эту должность: от оппозиции — сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, от большинства — Валерия Лутковская. На состоявшихся 15 марта выборах омбудсмена ни один из них не набрал необходимого количества голосов. За господина Захарова проголосовали 134 депутата, за госпожу Лутковскую — 212. Новые выборы пройдут 24 апреля.

Как ранее писал Главред, после провала голосования за Евгения Захарова в оппозиции решили выдвинуть нового кандидата — президента Международного женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина» Екатерину Левченко.

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