Умер первый алжирский президент, Герой Советского Союза

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В Алжире в возрасте 96 лет умер первый президент этой страны Ахмед Бен Белла, ставший главой государства после объявления независимости в 1962 году. Смерть наступила в результате тяжелой продолжительной болезни, Бен Белла умер в своем доме.

Ахмед Бен Белла родился в небольшой деревне на западе Алжира в 1916 году. Во время Второй мировой войны он служил во французской армии. В 1947 году основал подпольную «Специальную организацию», главной целью которой объявлялась вооруженная борьба с Францией за независимость Алжира, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на официальное алжирское информационное агентство.

Во время войны за независимость Алжира, начавшейся в 1954 году, Бен Белла входил в политическое руководство организации «Фронт национального освобождения» (FLN), поднявшей мятеж против французских властей. В 1956 году Бен Белла и другие представители политического руководства были арестованы и вышли на свободу в 1962 году, когда Алжир обрел государственный суверенитет.

После признания в 1962 году Францией независимости Алжира Бен Белла уже считался одним из лидеров национального движения в стране. В том же году он возглавил первое правительство Алжирской Народно-Демократической Республики. В 1963 году Ахмед Бен Белла был избран президентом Алжира на безальтернативных выборах.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1964 года Бен Белле было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1965 году он был свергнут в ходе военного переворота, осуществленного министром обороны Хуари Бумедьеном.

После переворота Бен Белла оказался под домашним арестом. Только в 1980 году власти отменили арест, после чего Бен Белла отправился в изгнание. Он прожил десять лет в Швейцарии, а в 1990 году получил разрешение вернуться в Алжир.

В последние годы в редких интервью Бен Белла называл себя «приверженцем ислама и миротворцем». В арабском мире Бен Беллу считали одним из последних убежденных сторонником панарабизма и арабского национализма.

фото: lejdd.fr

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