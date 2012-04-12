В Сирии наступило затишье: вступило в силу соглашение о прекращении огня

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Инициатива о прекращении боевых действий, предложенная спецпосланником ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннаном, вошла в силу в Сирии в 6 часов утра по местному времени (6 часов по Киеву).

Представители сирийской оппозиции сообщают, что в настоящее время боевые действия не ведутся как со стороны правительственных войск, так и вооруженных формирований оппозиции, сообщает Би-Би-Си.

Посланник ООН и ЛАГ Кофи Аннан заявил, что сирийские власти сообщили ему о прекращении всех военных действий на территории страны к 03:00 по Гринвичу (07:00 МСК) 12 апреля.

Ранее по сирийскому телевидению было зачитано заявление, согласно которому армия и силы безопасности страны прекратят боевые действия в четверг.

Однако сирийские повстанцы немедленно заявили, что сомневаются в том, что правительство будет выполнять условия прекращения огня.

Как сообщалось, 11 апреля сирийские военные обстреляли лагерь беженцев из Сирии на территории Турции.

По данным оппозиции, всего в стране в этот день погибли 11 человек.

фото: kursiv.kz

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