В Украине приостановили выдачу загранпаспортов

{1-} В Украине задерживают выдачу загранпаспортов. Сейчас удостоверения для выезда за границу получают те, кто делал срочный заказ - он стоит более 800 гривен, а это вдвое дороже обычного. Остальным объясняют, что не хватает бланков.

В концерне ЕДАПС, который производит поликарбонатную страницу паспорта, во всем винят полиграфический комбинат "Украина", где печатают бумажные страницы. Мол, комбинат вовремя не закупил необходимых материалов.

Руководство полиграфкомбината эти обвинения отвергает и утверждает, что не нарушило ни срока, прописанного в контракте, сообщает ТСН.

НОВЫЕ ЗАГРАНПАСПОРТА ДЛЯ УКРАИНЦЕВ ОБОЙДУТСЯ В 4 РАЗА ДОРОЖЕ

В свою очередь, причину задержки видит в другом - Министерство внутренних дел и концерн ЕДАПС только на днях заключили необходимый контракт.

"Новый контракт, который подписан ЕДАПС о поставках паспортов с Министерством внутренних дел, они подписали 9 апреля, у нас контракт подписан ранее", - заверил директор полиграфкомбината "Украина" Максим Степанов.

Пока чиновники кивают друг на друга, гражданам приходится откладывать поездки за границу или переплачивать за паспорта.

Ранее «Главред» сообщал, что нардеп Геннадий Москаль рассказал, сколько воруют на изготовлении загранпаспортов. По его словам, МВД закупило у консорциума ЕДАПС 100 500 загранпаспортов на сумму 15 млн грн. Расчет показывает, что стоимость одного паспорта составляет почти 150 грн государственных средств. А у ведущих заграничных предприятий-производителей загранпаспортов стоимость одного чистого бланка паспорта со всеми формами защиты, которые прошли сертификацию в ИКАО, в разных странах составляет от 2-х до 2,5 долл.

фото: trust.ua, видео: ТСН

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