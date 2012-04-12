Суд с опозданием начал зачитывать приговор Иващенко

{1-} Печерский районный суд Киева с 30-минутным опозданием начал оглашение приговора бывшему в.и.о. министра обороны Валерию Иващенко и бывшему управляющему санацией Феодосийского судо-механического завода Сергею Михееву.

Посудимых доставили в зал заседаний. Иващенко слушает приговор сидя, так как состояние здоровья не позволяет ему стоять, передает УНИАН.

12 апреля утром его осмотрели врачи Государственной пенитенциарной службы, и противопоказаний к участию в судебном заседании не выявили.

"Сегодня утром заключенный был осмотрен тремя врачами Государственной пенитенциарной службы Украины. По их заключению, противопоказаний к участию Иващенко в судебном заседании нет", - сообщает пресс-служба пенитенциарной службы. Затем Иващенко уехал в зал судебного заседания.

В пресс-службе также отметили, что в среду, 11 апреля, в Киевское СИЗО прибыла комиссия специалистов Минздрава и пенитенциарной службы Украины в составе 7 врачей для проведения медицинского осмотра заключенного Иващенко. Однако он отказался от него, о чем врачи составили соответствующий акт.

Ранее Главред писал, что обвинитель запросил для Иващенко 6 лет тюрьмы. Однако экс-чиновник заявил, что сгниет в тюрьме, но признаваться в том, в чем не виновен, не будет.

Иващенко обвиняют в том, что в 2009 году в связи с банкротством госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод», которое занимает 6,8 га в прибрежной полосе Черного моря, туда был назначен управляющий санацией, продавший ФСЗ одной из крымских фирм за 17,2 млн грн (хотя завод оценили в 70,9 млн грн). Иващенко подписал упомянутый план санации, несмотря на возражения руководителей профильных департаментов МО.

фото: podrobnosti.ua

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