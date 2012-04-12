Рада открыла утреннее заседание и намерена работать до ночи

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Председатель Верховной Рады Владимир Литвин открыл утреннее заседание парламента.
В сессионном зале зарегистрировалось 413 народных депутатов.
Народные депутаты Украины приняли решение работать сегодня, 12 апреля, до завершения рассмотрения повестки дня. "За" проголосовали 247 нардепов.
"Будем работать столько, сколько будет нужно, и вечер и ночь", - заявил спикер.
Отметим, согласно повестки дня ВР на 12 апреля депутаты должны рассмотреть четыре вопроса: назначение главы Счетной палаты, вопрос о назначении и увольнении судей, проект Уголовного процессуального кодекса и законопроект № 10281 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно упорядочения налогового декларирования).
Напомним, 11 апреля, украинский парламент продолжал рассмотрение во втором чтении Уголовно-процессуального кодекса.
Верховная Рада Украины поддержав 95 статей из 614 в Уголовного процессуального кодекса, перенесла на четверг рассмотрение этого законопроекта.
Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 10 апреля, нардепы рассмотрели 47 статьи во втором чтении проекта УПК, а заседание парламента завершилось в 23:24.
Из почти 4000 поправок, предложенных к проекту, депутаты успели проголосовать 840. «Давайте хоть до 1000 поправки дойдем, чтобы была четвертая часть», - просил нардепов Литвин.
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