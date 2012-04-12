Чавес вернулся домой после очередного облучения на Кубе

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Президент Венесуэлы Уго Чавес завершил очередной курс радиотерапии в Гаване и возвращается в Каракас.

«Мы взлетаем, курс - на Родину», – написал Чавес в своем микроблоге в Twitter, сообщает РИА Новости. «Будем жить и будем побеждать!», – добавил он.

Чавес уже прошел три курса радиотерапии, нужно пройти еще два.

Как ранее писал Главред, в конце февраля главе Венесуэлы на Кубе удалили опухоль в кишечнике. После этого в течение трех недель Чавес проходил в Гаване курс реабилитации, а затем вернулся на родину.

Напомним, на 7 октября 2012 года в Венесуэле официально объявлены президентские выборы. Чавес будет бороться с единым кандидатом от оппозиции Энрике Каприлесом за переизбрание на посту главы государства.

фото: intelligencequarterly.com

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