Пятница 13-е будет по настоящему Страстной - астролог

12 апреля 2012, 10:15

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Предстоящая пятница, которая в этом году еще и Страстная, выпадает на 13-е число, может быть неспокойным днем, сопряженным с авариями и конфликтами.

Об этом заявил российский астролог руководитель Русской астрологической школы Александр Зараев.

«Во второй половине дня с 14 до 19 часов нужно быть более внимательными. Это период более аварийный, конфликтный и нестабильный», - сказал ученый пишет Интерфакс-Украина. 

«До 15-го апреля состояние биосферы по моему календарю находится в провале, и именно оно стимулирует катаклизмы - авиапроисшествия, пожары и землетрясения. После 15-го числа ситуация будет улучшаться. Пятница станет в некотором смысле переходным днем, водоразделом между негативными состояниями и более спокойным периодом», - сказал астролог.

«Вторую половину дня пятницы, по астрологическим показателям, нужно провести очень сдержанно, постараться сбросить все старое. Тем более, это Страстная пятница. Темныесилы будут очень активны, и люди будут часто срываться. Это связано не с тем, что это пятница 13-е, а с влиянием космических излучений на этот день», - сообщил Зараев.

Во многих странах мира суеверные люди боятся пятницы, когда она выпадает на 13-е число. Многие стараются не планировать на такой день серьезных решений.

Боязнь «нехорошего» числа привела, например, к тому, что в знаменитом «чертовом колесе» в Венском парке аттракционов Пратер нет кабины под номером «13».

В США во многих отелях нет 13-го номера, а в некоторых высотных домах отсутствует 13-й этаж - за 12-м этажом сразу следует 14-й.

По утверждению ученых, суеверный страх перед «пятницей 13-м» берет начало в дате одновременного ареста рыцарей ордена Тамплиеров, устроенного по приказу французского короля Филиппа IV Красивого в пятницу, 13-го октября 1307 года.

фото: socionics.org

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