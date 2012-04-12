Япония требует, чтобы КНДР отказалась от запуска ракеты

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Нижняя палата парламента Японии сегодня приняла резолюцию, которая призывает КНДР отказаться от запуска ракеты- носителя «Ынха-3», который может быть произведен в течение ближайших четырех суток.

«Наша страна не может одобрить действия, которые подвергают угрозе стабильность Восточно-Азиатского региона, – говорится в документе. – КНДР должна отменить запуск ракеты без каких-либо условий».

Премьер-министр Японии Ёсихико Нода во время своего выступления в парламенте также выразил надежду, что Пхеньян откажется от запуска, который, по его словам, «станет серьезной провокацией», сообщает ИТАР-ТАСС.

Северная Корея заявила, что ее ракета готова к запуску

Ранее верхняя палата японского парламента приняла аналогичную резолюцию, в которой осудила Пхеньян за «неоднократное игнорирование мнения международного сообщества» и «провокационное поведение».

Как ранее писал Главред, КНДР объявила, что запуск ракеты «Ынха-3» с искусственным спутником Земли «Кванмёнсон-3» состоится в период с 12 по 16 апреля. Согласно предоставленному Пхеньяном плану полета, первая ступень ракеты упадет у западного побережья Южной Кореи, а вторая – к востоку от главного филиппинского острова Лусон.

Земля готовится к звездным войнам: Япония готова сбить корейский спутник

Министр обороны Японии отдал приказ национальным силам самообороны сбить северокорейскую ракету, если она или ее фрагменты будут представлять угрозу для территории страны. Сеул, Пекин и Москвауже назвали запуск провокацией, пообещав сбить ракету, если что-то пойдет не так. В то же время, ряд стран, в частности США, считают, что под видом запуска спутника Северная Корея намерена провести испытания баллистической ракеты.

фото: yamato7.livejournal.com, euronews.com

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