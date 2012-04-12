Министр обороны незаконно был депутатом - оппозиционер

{1-} Нынешний министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, который получил украинское гражданство в 2005 году, незаконно попал в парламент в 2007 году.

Об этом заявил депутат от НУНС Владимир Стретович в эфире 5 канала, передает Лига.net.

Он напомнил, что согласно законодательства народным депутатом может быть избран человек, который является гражданином Украины не менее пяти лет.

"Если бы тогда Центральная избирательная комиссия обратила бы на это внимание, а она, очевидно, не просто так закрыла глаза на этот позорный факт, то возможно не было тех позорных фактов на экране, когда Саламатин просто занимается избиением", - сказал Стретович.

Он добавил, что ответственность за это нарушение несет ЦИК.

"В данной ситуации, поскольку его полномочия народного депутата закончились, нужно апеллировать не к Саламатину, а к тому, кто его позвал в списки, кто его признал народным депутатом Украины - это вопрос к ЦИК, к тому ответственному работнику, который отвечал за конкретный список Партии регионов", - отметил нардеп

Ранее Главред также сообщал, что в ответе председателя комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства Елены Лукаш на запрос депутата Тараса Стецькива, сказано, что министр обороны Дмитрий Саламатин получил гражданство Украины лишь в декабре 2005 года.

«Как говорится в ответе за подписью председателя комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства Лукаш, материалы относительно Дмитрия Саламатина были рассмотрены комиссией 30 ноября 2005 г. и Указом Президента Украины от 6 декабря 2005 г. № 1705 упомянутому лицу было предоставлено украинское гражданство», - сообщил Стецькив.

фото: segodnya.ua

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