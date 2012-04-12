Иващенко попросил судью не мямлить с приговором

{1-} Бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко попросил Печерский районный суд Киева более четко читать приговор по его делу.

Начало приговора стал оглашать председательствующий на процессе судья Сергей Вовк, но его было плохо слышно, передает УНИАН.

Потом он передал бумаги с текстом приговора своей коллеге судье Оксане Царевич, которая стала читать четко, но быстро.

В связи с этим Иващенко попросил суд более четко зачитывать документ. «Читайте четко, разборчиво, вы же от имени Украины оглашаете приговор», - сказал он.

Напомним, утром 12 апреля Печерский районный суд Киева с 30-минутным опозданием начал оглашение приговора бывшему в.и.о. министра обороны Валерию Иващенко.

Ранее Главред писал, что обвинитель запросил для Иващенко 6 лет тюрьмы. Однако экс-чиновник заявил, что сгниет в тюрьме, но признаваться в том, в чем не виновен, не будет.

Иващенко обвиняют в том, что в 2009 году в связи с банкротством госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод», которое занимает 6,8 га в прибрежной полосе Черного моря, туда был назначен управляющий санацией, продавший ФСЗ одной из крымских фирм за 17,2 млн грн (хотя завод оценили в 70,9 млн грн). Иващенко подписал упомянутый план санации, несмотря на возражения руководителей профильных департаментов МО.

фото: podrobnosti.ua

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