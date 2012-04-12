США заплатит индейцам 1 миллиард долларов за пользование их землей

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Правительство США выплатит индейским племенам более 1 миллиарда долларов в качестве компенсации за пользование природными ресурсами, добываемыми на их территории.

Коллективный иск подали представители 41 племени, проживающих на территории штатов Колорадо, Юта и Нью-Мексико. Индейцы требовали вернуть деньги, которые американское правительство задолжало за добычу нефти, газа и древесины и выпас скота на их территории, сообщает РИА Новости.

По мнению генпрокурора США Эрика Холдера, решение о выплате компенсации разрешит исторический конфликт из-за управления природными ресурсами на территории племен.

Представитель индейцев Гэри Хэйс (Gary Hayes) отметил, что выплаты позволят компенсировать недостаток финансирования, с которым племенам приходилось сталкиваться на протяжении многих лет. По его словам, полученные средства будут направлены на модернизацию системы здравоохранения, укрепление общественной безопасности и развитие инфраструктуры.

«Зерна, которые мы посадим сегодня, принесут свои плоды в будущем, во благо будущих поколений», – заявил Хэйс.

В 2010 году аналогичный коллективный иск был подан другими индейскими племенами, которые представляла в суде Элоиз Коубелл (Elouise Cobell), известная как Женщина–Желтая Птица. Тогда сумма компенсации составила 3,4 миллиарда долларов.

Как ранее писал Главред, В Гватемале суд приговорил бывшего военного Педро Пиментеля к 6060 годам тюремного заключения по обвинениям в убийствах 201 человека в годы гражданской войны.

Он стал пятым по счету бывшим военным, осужденным за участие в убийствах индейцев в деревне Дос-Эррес в 1982 году.

Тогда правительственные войска уничтожали население многих деревень, населенных индейцами майа, в попытке лишить левых повстанцев народной поддержки.

По некоторым данным, к моменту окончания конфликта в 1996 году в Гватемале погибли около 200 тысяч человек.

фото: bbc.co.uk

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