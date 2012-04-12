Суд признал Иващенко виновным

{1-}

Печерский районный суд Киева пришел к выводу, что вина бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко доказана собранными в ходе судебного следствия.

Об этом заявила член коллегии судья Оксана Царевич во время зачитывания приговора Иващенко, пишет lb.ua.

«Суд установил, что вина обвиняемых доказана собранными в ходе судебного следствия доказательствами», - заявила Царевич.

Вместе с Иващенко по делу о незаконной реализации имущества Феодосийского судомеханического завода проходит бывший управляющий санацией Феодосийского судо-механического завода Сергей Михеев.

Суд продолжает зачитывать приговор.

Напомним, Государственное обвинение просит приговорить Иващенко к 6 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением. Однако экс-чиновник заявил, что сгниет в тюрьме, но признаваться в том, в чем не виновен, не будет.

Иващенко обвиняют в том, что в 2009 году в связи с банкротством госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод», которое занимает 6,8 га в прибрежной полосе Черного моря, туда был назначен управляющий санацией, продавший ФСЗ одной из крымских фирм за 17,2 млн грн (хотя завод оценили в 70,9 млн грн). Иващенко подписал упомянутый план санации, несмотря на возражения руководителей профильных департаментов МО.

фото: podrobnosti.ua

Новости по теме:

Иващенко попросил судью не мямлить с приговором



Суд с опозданием начал зачитывать приговор Иващенко



Прокуратура потребовала для Иващенко 6 лет тюрьмы



Иващенко, которого носят в суд на носилках, практически здоров – тюремщики

