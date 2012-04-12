Иващенко обвинил судей в подлоге

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Бывший вр.и.о министра обороны Украины Валерий Иващенко заявляет, что при зачитывании ему приговора судьи Печерского суда совершают служебный подлог.

Об этом Иващенко заявил во время перерыва в работе суда, объявленного по его просьбе. Подсудимый попросил о перерыве, сославшись на необходимость сходить в туалет, передает Интерфакс-Украина.

Иващенко указал, что в тексте зачитываемого ему приговора оглашаются показания свидетелей, которые они давали на досудебном следствии как показания, которые они якобы давали в ходе судебного рассмотрения дела.

Напомним, Государственное обвинение просит приговорить Иващенко к 6 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением. Однако экс-чиновник заявил, что сгниет в тюрьме, но признаваться в том, в чем не виновен, не будет.

Иващенко обвиняют в том, что в 2009 году в связи с банкротством госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод», которое занимает 6,8 га в прибрежной полосе Черного моря, туда был назначен управляющий санацией, продавший ФСЗ одной из крымских фирм за 17,2 млн грн (хотя завод оценили в 70,9 млн грн). Иващенко подписал упомянутый план санации, несмотря на возражения руководителей профильных департаментов МО.

Суд также пришел к выводу, что вина бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко доказана собранными в ходе судебного следствия доказательствами.

фото: uainfo.censor.net.ua

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