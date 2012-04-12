Платини разволновался из-за дорогих украинских отелей

{1-} Президент УЕФА Мишель Платини заявил, что УЕФА обеспокоена высоким уровнем цен в отелях Украины накануне Евро-2012.

"Мы немного волнуемся о поводу повышения цен в украинских отелях, но есть власти, которые, я думаю, смогут урегулировать этот вопрос", - сказал Платини во время брифинга на стадионе "Арена-Львов" в четверг, передаёт Интерфакс – Украина.

Он также сказал, что к нему обращаются французские журналисты и говорят, что в Украине слишком высокие цены в отелях, которые отпугивают их.

В то же время вице-премьер Украины Борис Колесников отметил, что журналисты могли бы с такой же настойчивостью поинтересоваться у владельцев отелей, почему накануне Евро-2012 цены возросли в несколько раз, и посоветовал провести по этому поводу журналистское расследование.

Кроме того, Платини подчеркнул, что во время совещания наблюдательного совета в четверг в УЕФА обсуждались те детали, которые еще остается доработать в процессе подготовки к Евро-2012.

Ранее Главред писал, что футбольные болельщики, которые приедут в Украину на Евро-2012, рискуют жить в общежитиях советского образца по цене дорогих отелей.

«Есть возможность «срубить денег», - рассказала директор по развитию компании ArtBuild Hotel Group, занимающейся анализом гостиничных цен и услуг, Наталья Лисняк. «Гостиницы и владельцы частных апартаментов, безусловно, этим шансом воспользуются», - добавила она.

Самым дорогим будет Киев, где болельщикам придется хорошо поискать, чтобы снять номер на двоих в трехзвездочном отеле за 500 евро в сутки. Обычно такой номер в столице стоит до 100 евро.

В столице также можно разместиться в общежитиях-хостелах, однако цены на них нередко равны цене гостиниц. Например, комната в общежитиях Киевского национального университета им. Шевченко стоит, по данным сайтов, от 153 евро за ночь.

фото: 11na11.com

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