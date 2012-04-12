Исламисты пообещали взорвать «Евровидение» в Баку

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В Интернете появился призыв к мусульманам Азербайджана не допустить в свою страну пришествия «геев и извращенцев» во время международного конкурса песни «Евровидение».

Радикальные исламисты заявили о подготовке атаки против участников музыкального конкурса «Евровидение-2012» в Баку, который является «страшным сном всех мусульман».

«Пусть не думают силы шайтана, пусть не думают извращенцы и гомосексуалисты мира, что они смогут просто так приехать на землю, на которой была пролита кровь праведных мусульман, и вести себя как захотят. На них обязательно будут устроены нападения и атаки», пишет некий Муслим на сайте Ummanews.ru.

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По его мнению, «ни «Моссад», ни Ми-6, ни ЦРУ, ни МНБ, ни другие трехбуквенные организации не смогут защитить их от должного наказания». Он добавил, что мусульмане Азербайджана не упустят «такого шанса расправиться с законными для уничтожения целями».

Как ранее писал Главред, 57-й международный песенный конкурс «Евровидение-2012» пройдет с 22 по 26 мая в Баку. Украину на конкурсе будет представлять певица Гайтана, которая выступит с песней «Be my guest».

фото: uzhevsk.ru

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