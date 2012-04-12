Иващенко приговорён к 5 годам тюрьмы

{1-} Печерский районный суд Киева приговорил бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко к пяти годам лишения свободы с запретом на три года выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах государственной власти. Иващенко также лишили 2-го ранга госслужащего.

Приговор Иващенко огласил председательствующий по делу судья Сергей Вовк

"Назначить ... наказание в виде 5 лет лишения свободы", - сказал Вовк.

Кроме того, суд приговорил бывшего руководителя санации Феодосийского судомеханического завода к трем годам лишения свободы, также с запретом три года занимать государственные должности.

Член коллегии судья Оксана Царевич во время зачитывания приговора Иващенко, заявила, что Печерский районный суд Киева пришел к выводу, что вина бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко доказана собранными в ходе судебного следствия.

«Суд установил, что вина обвиняемых доказана собранными в ходе судебного следствия доказательствами», - заявила Царевич.

Напомним, утром 12 апреля Печерский районный суд Киева с 30-минутным опозданием начал оглашение приговора бывшему в.и.о. министра обороны Валерию Иващенко.

Ранее Главред писал, что обвинитель запросил для Иващенко 6 лет тюрьмы. Однако экс-чиновник заявил, что сгниет в тюрьме, но признаваться в том, в чем не виновен, не будет.

Иващенко обвинялся в том, что в 2009 году в связи с банкротством госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод», которое занимает 6,8 га в прибрежной полосе Черного моря, туда был назначен управляющий санацией, продавший ФСЗ одной из крымских фирм за 17,2 млн грн (хотя завод оценили в 70,9 млн грн). Иващенко подписал упомянутый план санации, несмотря на возражения руководителей профильных департаментов МО.

фото: podrobnosti.ua

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