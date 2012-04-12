Ким Чен Ын получил еще две должности своего отца

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Лидер КНДР Ким Чен Ын получил две дополнительные должности, ранее принадлежавшие его отцу, который скончался в конце прошлого года. Он назначен председателем Центрального военного комитета партии КНДР и постоянным членом политбюро.

Объявление о передаче новых полномочий Ким Чен Ыну было сделано 11 апреля на съезде правящей Трудовой партии Северной Кореи, 13 апреля эти назначения должен официально утвердить парламент КНДР, сообщает Би-би-си со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Эти два мероприятия завершат передачу власти действующему лидеру страны.

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Напомним, 15 апреля Северная Корея с размахом отметит 100-летие основателя КНДР Ким Ир Сена – деда Ким Чен Ына.

Как ранее писал Главред, Северная Корея готовится отметить юбилей Ким Ир Сена запуском ракеты, запланированным на период с 12 по 16 апреля. Официальный Пхеньян утверждает, что ракета выведет на орбиту мирный спутник. Однако США уверены, что КНДР пытается таким образом замаскировать испытание ракеты дальнего радиуса действия. Предполагаемая траектория ракетного запуска пройдет между Филиппинами и Японией.

Япония, Южная Корея и Россия уже заявили о готовности сбить ракету, если она будет угрожать их территориям.

фото: watchnews.com.ua

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