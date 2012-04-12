Луценко поставили новый серьезный диагноз

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Экс-главе МВД Юрию Луценко сообщили еще один серьезный диагноз.

Об этом написал народный депутат из фракции БЮТ Андрей Шевченко в своем Твиттере.

«Луценко вчера сообщили еще один серьезный диагноз, который от него полгода скрывали. Сегодня будут детали», - написал он.

Шевченко также сообщил, что накануне ужинал с комиссаром по правам человека немецкого правительства Маркусом Ленингом.

«Ужинали с Ленингом, комиссаром по правам человека немецкого правительства, сразу после его встречи с Луценко. Юра держится хорошо и постоянно шутит», - написал Шевченко.

Вместе с тем сам Ленинг призвал Украину предоставить надлежащую медпомощь заключенным, которые в ней нуждаются.

Напомним, Уполномоченный по правам человека федерального правительства Германии Маркус Ленинг встретился с экс-главой МВД Юрием Луценко в Киевской городской клинической больнице скорой помощи.

Как сообщалось, ранее Генеральная прокуратура разрешила Ленингу посетить Луценко в Лукьяновском СИЗО. 6 апреля Луценко был доставлен из Лукьяновского СИЗО в Киевскую больницу скорой медицинской помощи для обследования.

9 апреля врачи назначили ему курс лечения с использованием капельницы.

27 февраля экс-министр был осужден на 4 года лишения свободы с конфискацией имущества за злоупотребление служебным положением.

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