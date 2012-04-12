Оппозиция собрала подписи за отставку Пшонки

{1-} Оппозиция собрала 150 подписей за то, чтобы начать рассмотрение вопроса об отставке Виктора Пшонки с должности генерального прокурора. Об этом, выступая с парламентской трибуны, заявил депутат от БЮТ Роман Забзалюк.

Забзалюк подчеркнул, что заявления Пшонки и его первого заместителя Рената Кузьмина о причастности Юлии Тимошенко к убийству народного депутата Евгения Щербаня являются провокациями власти.

"Поэтому оппозиционными фракциями было собрано 150 подписей для того, чтобы начать процедуру выражения недоверия генеральному прокурору. Мы требуем поставить данный вопрос на рассмотрение парламента", - сказал он, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

Забзалюк напомнил, что оппозиция также требует отчета Пшонки перед Верховной Радой. В частности, оппозиционные депутаты хотят получить ответ на вопрос, на каких основаниях Пшонка и Кузьмин "без каких-либо доказательств обвиняют Тимошенко".

Кроме того, оппозиция инициирует создание временной следственной комиссии парламента, которая занялась бы расследованием обстоятельств убийства народных депутатов Щербаня и Евгения Кушнарева, а также массовых убийств политиков и бизнесменов в Донецкой области в 1995-1998 годах.

"Именно в это время прокурором Донецкой области был Виктор Пшонка, и именно в это время произошли указанные массовые убийства. Главный свидетель по делу об убийстве Щербаня, Александр Кушнир, был убит в следственном изоляторе Донецка. Сегодня последний свидетель, который отбывает пожизненное наказание, внезапно переведен в Лукьяновское СИЗО в Киев", - сказал он.

При этом Забзалюк поинтересовался, не свидетельствует ли это о попытке прикрыть настоящих заказчиков убийства Евгения Щербаня и других преступлений.

Как сообщал «Главред» ранее, в апреле Генеральная прокуратура возобновила следствие по делу об убийстве Щербаня в 1996 году.

В Генпрокуратуре готовы доказывать причастность Юлии Тимошенко и к другим резонансным убийствам на Донбассе в 1990-х годах.

фото: peoplenews.com.ua

Новости по теме:

Турчинову пригрозили, что он может повторить судьбу Луценко

ГПУ возобновила дело об убийстве Щербаня и допросит по нему Тимошенко

Сын Щербаня писал заявление под диктовку власти - Турчинов

Сын Щербаня передал в ГПУ документы против Тимошенко