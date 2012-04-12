Янукович не боится конкуренции с Тимошенко

12 апреля 2012, 12:10

{1-}

10 апреля, в Администрации Президента состоялась встреча Виктора Януковича с представителями ряда церквей, входящих во Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, куда пригласили глав Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинской грекокатолической церкви, Украинской автокефальной православной церкви, Украинской римско-католической церкви и руководителей трех протестантских религиозных организаций.

Напомним, церковники ранее обратились к главе государства с просьбой помиловать экс-премьера Юлию Тимошенко. Однако, Янукович заявил, что не может повлиять на ее судьбу, добавив, что и сам «хотел бы видеть ее на свободе» и что на сегодняшний день «она не является для него серьезным политическим конкурентом», сообщает КоммерсантЪ Украина

В письме к главе государства они просили  Януковича помиловать экс-премьера Юлию Тимошенко, отбывающую тюремное наказание в Качановской колонии. Помимо этого, они попросили Президента изменить положение о порядке осуществления помилования, разрешив обращаться за помилованием не только самому осужденному, но и его родственникам или «другим людям, имеющим соответствующий авторитет в обществе». Письмо не подписали представители УПЦ МП, поскольку, по их словам, с такой просьбой к ним никто не обращался. Соответственно, в числе приглашенных к Януковичу их не было.

Встреча проходила в закрытом режиме, однако СМИ удалось узнать некоторые подробности общения Президента с главами церквей.

В первую очередь Виктор Янукович заявил, что он внимательно ознакомился с письмом и «не вызвал, а пригласил всех присутствующих, чтобы не только ответить на него, но и поговорить о других важных вопросах». Далее, как сообщил  источник, присутствовавший на встрече собеседник, Янукович рассказал, что, по его мнению, Юлия Тимошенко заслуженно несет наказание. Он пояснил, что она не имела права подписывать директивы Кабмина и давать указания тогдашнему председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегу Дубине заключать контракт на поставку газа в Украину, которым закреплялась базовая цена в $450 за тысячу кубометров.

По утверждению источника, Виктор Янукович подчеркнул, что «всегда старался не спорить с Юлий Тимошенко», «хотел бы, чтобы она была на свободе», и что на сегодняшний день «она не является для него серьезным политическим конкурентом».

По рассказам еще одного участника встречи, президент благосклонно отнесся к нашей идее об изменении порядка помилования.

Представители церквей отнеслись к встрече положительно. «В начале его президентства по непонятным причинам мы не могли встретиться с Виктором Януковичем, а теперь мы видим, что диалог между церквями и властью постепенно налаживается. Стало понятно, что президент настроен нас слушать»,— уверен глава Союза евангельских христиан-баптистов Вячеслав Нестерук. Схожего мнения придерживаются и в УПЦ КП. «Наша церковь рада тому, что Президент имеет желание налаживать диалог с конфессиями, являющимися неотъемлемой частью общества, которое волнуют те или иные вопросы, в том числе и судьба Юлии Тимошенко. Хорошо, что Виктор Янукович пытается донести к сведению представителей церквей логику своих действий»,— полагает секретарь Священного синода УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

В УПЦ МП к тому, что встреча прошла без их участия, отнеслись спокойно. «Для нас это непринципиально. Государство и президент могут выстраивать свои взаимоотношения с церквями в разном формате — встречаться в рамках Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, встречаясь один на один или с определенными группами. Главное, чтобы все это происходило в рамках Конституции»,— заявил пресс-секретарь главы УПЦ МП митрополита Владимира (Сабодана) протоиерей Георгий Коваленко.

По его словам, позиция УПЦ МП в отношении Юлии Тимошенко не изменилась: «Мы не даем оценки деятельности судов, но молимся за всех заключенных и призываем президента к милости».

Новости по теме:

Янукович рассказал церковникам, когда помилует Тимошенко

Главы церквей попросили Януковича помиловать Тимошенко

Московский патриархат не стал просить Януковича помиловать Тимошенко

Янукович встретился с главами украинских церквей
 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять