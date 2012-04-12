Янукович не боится конкуренции с Тимошенко

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10 апреля, в Администрации Президента состоялась встреча Виктора Януковича с представителями ряда церквей, входящих во Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, куда пригласили глав Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинской грекокатолической церкви, Украинской автокефальной православной церкви, Украинской римско-католической церкви и руководителей трех протестантских религиозных организаций.

Напомним, церковники ранее обратились к главе государства с просьбой помиловать экс-премьера Юлию Тимошенко. Однако, Янукович заявил, что не может повлиять на ее судьбу, добавив, что и сам «хотел бы видеть ее на свободе» и что на сегодняшний день «она не является для него серьезным политическим конкурентом», сообщает КоммерсантЪ Украина.

В письме к главе государства они просили Януковича помиловать экс-премьера Юлию Тимошенко, отбывающую тюремное наказание в Качановской колонии. Помимо этого, они попросили Президента изменить положение о порядке осуществления помилования, разрешив обращаться за помилованием не только самому осужденному, но и его родственникам или «другим людям, имеющим соответствующий авторитет в обществе». Письмо не подписали представители УПЦ МП, поскольку, по их словам, с такой просьбой к ним никто не обращался. Соответственно, в числе приглашенных к Януковичу их не было.

Встреча проходила в закрытом режиме, однако СМИ удалось узнать некоторые подробности общения Президента с главами церквей.

В первую очередь Виктор Янукович заявил, что он внимательно ознакомился с письмом и «не вызвал, а пригласил всех присутствующих, чтобы не только ответить на него, но и поговорить о других важных вопросах». Далее, как сообщил источник, присутствовавший на встрече собеседник, Янукович рассказал, что, по его мнению, Юлия Тимошенко заслуженно несет наказание. Он пояснил, что она не имела права подписывать директивы Кабмина и давать указания тогдашнему председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегу Дубине заключать контракт на поставку газа в Украину, которым закреплялась базовая цена в $450 за тысячу кубометров.

По утверждению источника, Виктор Янукович подчеркнул, что «всегда старался не спорить с Юлий Тимошенко», «хотел бы, чтобы она была на свободе», и что на сегодняшний день «она не является для него серьезным политическим конкурентом».

По рассказам еще одного участника встречи, президент благосклонно отнесся к нашей идее об изменении порядка помилования.

Представители церквей отнеслись к встрече положительно. «В начале его президентства по непонятным причинам мы не могли встретиться с Виктором Януковичем, а теперь мы видим, что диалог между церквями и властью постепенно налаживается. Стало понятно, что президент настроен нас слушать»,— уверен глава Союза евангельских христиан-баптистов Вячеслав Нестерук. Схожего мнения придерживаются и в УПЦ КП. «Наша церковь рада тому, что Президент имеет желание налаживать диалог с конфессиями, являющимися неотъемлемой частью общества, которое волнуют те или иные вопросы, в том числе и судьба Юлии Тимошенко. Хорошо, что Виктор Янукович пытается донести к сведению представителей церквей логику своих действий»,— полагает секретарь Священного синода УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

В УПЦ МП к тому, что встреча прошла без их участия, отнеслись спокойно. «Для нас это непринципиально. Государство и президент могут выстраивать свои взаимоотношения с церквями в разном формате — встречаться в рамках Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, встречаясь один на один или с определенными группами. Главное, чтобы все это происходило в рамках Конституции»,— заявил пресс-секретарь главы УПЦ МП митрополита Владимира (Сабодана) протоиерей Георгий Коваленко.

По его словам, позиция УПЦ МП в отношении Юлии Тимошенко не изменилась: «Мы не даем оценки деятельности судов, но молимся за всех заключенных и призываем президента к милости».

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