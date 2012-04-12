Иващенко пригрозил судьям и прокурорам наказанием: это лишь вопрос времени

{1-} Бывший временно исполняющий министра обороны Украины Валерий Иващенко считает вынесенный ему Печерским районным судом Киева приговор неправосудным.

"У меня не было никаких иллюзий относительно приговора. Приговор слово в слово повторяет обвинительное заключение, написанное прокурорами в январе 2011 года. У меня есть все основания считать приговор неправосудным", - заявил он в четверг в зале суда после того, как ему огласили приговор, передаёт Интерфакс – Украина.

Иващенко назвал Генеральную прокуратуру Украины "преступной организацией" и напомнил судьям и прокурорам об уголовной ответственности за незаконные, неправомерные действия и решения и отметил, что для них "это лишь вопрос времени".

Напомним, что сегодня, 12 апреля, Печерский районный суд Киева приговорил бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко к пяти годам лишения свободы с запретом на три года выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах государственной власти.

Иващенко также лишили 2-го ранга госслужащего.

Ранее Главред писал, что обвинитель запрашивал для Иващенко 6 лет тюрьмы. Однако экс-чиновник заявил, что сгниет в тюрьме, но признаваться в том, в чем не виновен, не будет.

Иващенко обвинялся в том, что в 2009 году в связи с банкротством госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод», которое занимает 6,8 га в прибрежной полосе Черного моря, туда был назначен управляющий санацией, продавший ФСЗ одной из крымских фирм за 17,2 млн грн (хотя завод оценили в 70,9 млн грн). Иващенко подписал упомянутый план санации, несмотря на возражения руководителей профильных департаментов МО.

фото: podrobnosti.ua

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