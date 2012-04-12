Зарплата Путина «усохла» на 1,5 млн, но по-прежнему больше, чем у Медведева

{1-}

Премьер-министр России Владимир Путин в 2011 году заработал 3,6 миллиона рублей (около $120 тыс.).

Об этом свидетельствует декларация, размещенная на сайте кабинета министров Российской Федерации.

За год зарплата российского премьера «усохла» на 1,38 млн руб по сравнению с 2010 годом, когда он заработал 5,04 млн руб.

«Клан Путина» возглавил список самых богатых семей мира – СМИ (ФОТО)

В то же время, доход президента РФ Дмитрия Медведева за год сократился незначительно, всего на 7,3 тыс рублей и составил 3 371 353,27 рубля.

На 15 банковских счетах президента хранится 5 млн 178 тыс 081,62 руб. , что примерно на 216,5 тыс больше, чем год назад.

Как ранее писал Главред, в 2010 году Владимир Путин задекларировал доход около 5 млн рублей, а Дмитрий Медведев – около 3,4 миллионов.

фото: pavlonews.info

Новости по теме:

Путин за год заработал 5 млн руб., Медведев - и того меньше

Путин назвал главной задачей России объединение Украины и стран бывшего СССР

Януковича на инагурации Путина не ждут - СМИ