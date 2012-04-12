Прокуратура возбудила уголовное дело по Лукьяновскому СИЗО

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Киевской прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности должностных лиц Киевского следственного изолятора (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

Как сообщил прокурор города Киева Анатолий Мельник, данное дело возбуждено в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей работниками следственного изолятора, что привело к нарушению порядка и условий содержания заключенных, пишет Сегодня.

Расследование уголовного дела поручено следственному отделу прокуратуры города Киева.

Напомним, журналист телеканала ТВі Константин Усов провел расследование, в котором показал настоящие условия, в которых находятся заключенные Лукьяновского СИЗО. Как оказалось, стены следственного изолятора покрыты грибком, а заключенных кормят каким-то «дерьмом».

По размерам камера СИЗО настолько мала, что белье сохнет под потолком, стены обшарпанные, полочек не хватает. Матрасы и белье выдает СИЗО, они старые, грязные и воняют чем-то вроде уксуса. Туалет – прямо в камере, без системы смыва.

Причем такая камера считается еще хорошей, поскольку в ней содержатся только четыре человека. Гораздо хуже выглядит камера, в которой сидят 30 человек.

Президент Виктор Янукович поручил Генеральному прокурору Виктору Пшонке организовать проверку Лукьяновского СИЗО.

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