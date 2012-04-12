Тимошенко должна покаяться перед украинцами – Азаров

{1-} Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что экс-премьер Юлия Тимошенко должна признать свою вину перед украинским народом.

"Самый простой выход – признание вины за свои незаконные действия перед украинским народом. Если бы она покаялась перед украинским народом, это бы сразу решило все проблемы. Я не юрист. Я высказываю свое мнение. Но решение должно быть найдено в правовой плоскости", - заявил он на пресс-конференции в четверг в Вильнюсе.

"Признание вины открыло бы путь к правовому решению вопроса, но она считает себя невиновной", - добавил Азаров.

По его словам, украинская власть заинтересована найти решение проблем Тимошенко.

Ранее Главред также сообщал, что 12 аперля парламент не поддержал поправки к постановлению о плане мероприятий по реализации резолюции ПАСЕ, касающиеся в том числе и декриминализации статей 364 и 365 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко осуждена по ст.365 УК за превышение власти при подписании "газовых контрактов" с Россией в 2009 году

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