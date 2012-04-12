Хорошковский задекларировал почти 48 млн грн дохода и 8 машин

{1-}

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский задекларировал 47,8 млн грн совокупного дохода семьи за 2011 год, полученного из украинских и заграничных источников.

Согласно объявлению в издании «Урядовый курьер», в частности, Хорошковский из источников в Украине получил в 2011 году 6 660 тыс. грн совокупного дохода, пишет Интерфакс-Украина.

Общая сумма совокупного дохода членов его семьи, полученного из источников в стране, составила 37 839 тыс. грн, доходы, полученные с источников за пределами страны, составили 9 987 тыс. грн.

Зарплата Путина «усохла» на 1,5 млн, но по-прежнему больше, чем у Медведева

Кроме того, Хорошковский владеет автомобилями Porshe Cayenne Turbo (4511) 2003 года выпуска, Mercedes Benz G500 (5461) 2010 г. в., (расходы на покупку составили 5 335 тыс. грн), два Mercedes Benz GL500 (5461) 2009 г. в., Mercedes Benz S600 L (5513) 2010 г. в., Maybach 62-S (5990) 2007 г. в.

В собственности его семьи находятся автомобили Mercedes Benz SL500 (4966) 2002 г. в., Bentley, Arange (6761) 2008 г. в.

На счетах первого вице-премьера в банках находится 52 819 тыс. грн, из которых 4 020 тыс. грн помещены в 2011 году. Сумма средств на банковских счетах членов его семьи составляет 342 354 тыс. грн.

В собственности Хорошковского также есть 100 га земельных участков, квартира общей площадью 167,4 кв. м. Его семья владеет земельными участками общей площадью 26,4 га, жилыми домами с хозяйскими постройками и сооружениями общей площадью 4 705,8 кв. м, квартирами общей площадью 1 265,77 кв.м.

По итогам 2011 года Хорошковский израсходовал почти 8 млн грн.

Членами семьи Хорошковского является жена Елена 1966 г. р., сын Александр 1997 г. р. и дочь Екатерина 2001 г. р.

Жена Хорошковского является директором компании U.A. Inter Media Group Limited, владеющей крупнейшими медиа-активами (телеканал «Интер», «Enter-фильм», «Enter-музыка», телеканал К1, К2, «Мега», НТН, «MTV Украина» и др.).

Новости по теме:

Томенко обнародовал декларацию: 500 тысяч дохода и «Тойота Прадо»



Порошенко в прошлом году заработал 86 миллионов



У Литвина - 1,1 млн грн дохода и «Победа» в гараже

