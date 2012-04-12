Милиция штурмовала квартиру нардепа от БЮТ

{1-} Сотрудники Министерства внутренних дел пытались ворваться в квартиру народного депутата от «БЮТ-Батькивщины» Сергея Пашинского, сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Это произошло сегодня около 9.15. Сотрудники милиции мотивировали свои действия возбуждением уголовного дела об избиении неизвестными лицами сотрудников «Беркута» под стенами Печерского и Апелляционного судов столицы во время судебных заседаний по делу в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко.

«Предлагаем всем участникам событий вспомнить те безобразия, которые творили беркутовцы и другие силовики под стенами судов, не пуская на заседания журналистов, депутатов и даже адвокатов, и самим сделать вывод, кто тогда нарушал закон», - призвали в «Батькивщине».

«Силовые структуры снова занимаются не предупреждением и раскрытием настоящих преступлений, а политическими репрессиями, направленными на ближайшее окружение Тимошенко», - подчеркнули в партии.

фото: ru.tsn.u