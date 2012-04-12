Янукович и Платини открыли новый терминал львовского аэропорта

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Президент Украины Виктор Янукович и президент УЕФА Мишель Платини открыли новый терминал международного аэропорта «Львов» им. Данилы Галицкого, пропускная способность которого составит около 2100 пассажиров в час.

Янукович назвал это событие победой Львова на пути подготовки к Евро-2012. «Мы открываем новый современный терминал», – цитирует Президента официальный сайт главы государства.

Президент УЕФА высоко оценил работу, проведенную Украиной в контексте подготовки к Евро-2012. «Удивительно, что может сделать маленький футбольный мяч», – отметил Мишель Платини. Он выразил убежденность, что Евро-2012 в Украине станет настоящим большим праздником для футбольных болельщиков.

Виктор Янукович и Мишель Платини вместе перерезали символическую ленту. В их присутствии также был открыт бюст короля Данилы Галицкого в помещении нового терминала.

Как ранее писал Главред, недавно Платини заявил, что УЕФА обеспокоена высоким уровнем цен в отелях Украины накануне Евро-2012.

«Мы немного волнуемся о поводу повышения цен в украинских отелях, но есть власти, которые, я думаю, смогут урегулировать этот вопрос», – сказал Платини во время брифинга на стадионе «Арена-Львов». Он также сказал, что к нему обращаются французские журналисты и говорят, что в Украине слишком высокие цены в отелях, которые отпугивают их.

В то же время вице-премьер Украины Борис Колесников отметил, что журналисты могли бы с такой же настойчивостью поинтересоваться у владельцев отелей, почему накануне Евро-2012 цены возросли в несколько раз, и посоветовал провести по этому поводу журналистское расследование.

фото: president.gov.ua

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