Исторические здания на Андреевском спуске не пострадали - Минкультуры

Дом по адресу Андреевский спуск, 10-А, который внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины приказом Министерства культуры от 21.10.2011 №912/0/16-11 (охранный № 650-кв), находится в неповрежденном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины со ссылкой на результаты соответствующей выездной проверки, которую провели представители министерства.



«Вопрос о сносе этого здания никак не возникал, поэтому Министерством культуры Украины такое разрешение или согласование не предоставлялось и предоставляться не будет, поскольку, согласно Закону Украины «Об охране культурного наследия» снос памятников запрещен», - сказано в сообщении.





Также Минкультуры сообщило, что оно согласовало проектную документацию по строительству торгово-офисного комплекса со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом по ул. Фроловской, 9-11 и ул. Андреевский спуск, 10 (лит. Б). «Поскольку данный земельный участок располагается в центральном историческом ареале города, в архитектурной и археологической охранных зонах ..., в письме-согласовании была отмечена необходимость проведения строительных земляных работ, в частности, связанных с прокладкой инженерных сетей, установкой ограждения, благоустройством территории, под наблюдением специалистов-археологов », - сообщили в Минкультуры.



«В Министерстве культуры Украины было рассмотрено обращение ООО «Андреевский Плаза» о предоставлении разрешения на проведение работ по строительству торгово-офисного комплекса со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом по ул. Фроловской, 9-11-Андреевском спуске, 10-Б в Подольском районе г. Киева. Письмом было сообщено, что, учитывая условия о необходимости предшествующего предварительных археологических исследований начала любых земляных работ на территории указанной земельного участка, Министерство вернется к рассмотрению возможности предоставления разрешения о строительстве указанного комплекса после завершения археологических раскопок и предоставления исследователем в Министерство культуры Украины краткого отчета по их результатам. Учитывая градостроительную ситуацию на земельном участке, занятой зданиями промышленного назначения, построенными в конце 70-х годов ХХ века, которые не имеют никакой историко-архитектурной ценности и не взяты на учет, как только обнаружены объекты или памятники культурного наследия, археологические исследования на ее территории могут начаться специалистами после выполнения необходимых подготовительных работ, в частности, снос указанных зданий, расчистка площадки от строительного мусора и определения мест заложения археологических раскопок. Заказчик этого проекта ООО «Андреевский Плаза» обязан провести исчерпывающие археологические исследования на участке проектирования», - также говорится в сообщении пресс-службы.



Кроме того, в Минкультуры особо подчеркнули, что «здания на участке проектирования, которые были снесены, не входили в состав памятника градостроительства местного значения «Замковая гора - Андреевский спуск», согласно паспорту этого памятника».