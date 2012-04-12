Новым главой Счетной палаты избран банкир из Донецка

{1-} Роман Магута избран главой Счетной палаты в Верховной Раде.

Как сообщил журналистам депутат Александр Стоян, соответствующую кандидатуру поддержали 243 народных избранника.

По его словам, против кандидатуры Магуты высказались 14 депутатов, передаёт Украинская правда.

Как ранее писал Главред, Владимир Литвин пообещал ещё в конце марта пообещал внести на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на должность руководителя Счетной палаты, вакантную с июля 2011 года. Уже тогда он сообщил, что на этот пост будет предложен Роман Магута, который сейчас работает первым замом главы правления Ощадбанка.

Напомним, срок полномочий главы Счетной палаты Валентина Симоненко истек еще в декабре 2010 года, однако Рада освободила его от исполнения обязанностей лишь летом 2011 года.

Справка: Магута начал карьеру в 1984 году ревизором контрольно-ревизионного отдела Донецкой областной конторы Стройбанка СССР.

С 1988 по 1991 год работал на различных должностях в Донецком областном управлении Промстройбанка СССР.

В 1991-1995 годах работал главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера инвестиционно-кредитного КБ «Донбасс», председателем правления КБ «Акцептабанк», первым заместителем директора Донецкого филиала АК УБ «Возрождение».

С 1995 по 2007 год занимал руководящие должности в Донецком региональном управлении КБ «Приватбанк».

С марта 2007 года – и.о. председателя правления ЗАО «Украинский банк реконструкции и развития».

С 20 марта 2007 года – первый заместитель председателя правления АО «Ощадбанк».

фото: oschadnybank.com

Новости по теме:

Названа кандидатура на пост главы Счетной палаты

Депутаты пока не определились с кандидатурой главы Счетной палаты

Украина теряет миллиарды гривен из-за закрытости в госзакупках - Счетная палата