Аваков освобожден в Италии – БЮТ

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В Италии по решению суда выпущен из-под стражи экс-губернатора Харьковской области Арсен Аваков.

Об этом сообщил лидер фракции БЮТ Андрей Кожемякин, сообщает Украинская правда.

«Тридцать минут назад в Италии был освобожден наш коллега, руководитель харьковской парторганизации Арсен Аваков», – сказал Кожемякин.

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Как ранее писал Главред, 11 апреля руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Юрий Бойченко сообщил, что Украина будет настаивать на экстрадиции Арсена Авакова из Италии в Украину. Он уточнил, что 10 апреля итальянский суд не рассматривал вопрос экстрадиции экс-чиновника в Украину, а только решал вопрос о возможной мере пресечения.

Напомним, 26 марта Интерпол задержал Арсена Авакова в Италии.

27 марта Генеральная прокуратура Украины сообщила, что готовит пакет документов для экстрадиции Авакова из Италии в Украину.

Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. Если будет доказана его вина в раздаче земли, Авакову грозит 10 лет тюрьмы.

фото: avakov.com

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