Генпрокуратура подтвердила освобождение Авакова

{1-} Генеральная прокуратура подтверждает информацию о том, что итальянский суд отпустил экс-председателя Харьковской областной администрации Арсена Авакова. Об этом заявил начальник пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко.

"В телефонном режиме нам стало известно, что суд отпустил Авакова. Но процедура экстрадиции продолжается", - заявил Бойченко, передаёт РБК-Украина.

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Напомним, 12 апреля лидер фракции БЮТ Андрей Кожемякин заявил о том, что в Италии по решению суда выпущен из-под стражи экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков.

«Тридцать минут назад в Италии был освобожден наш коллега, руководитель харьковской парторганизации Арсен Аваков», – сказал Кожемякин.

Ранее Главред сообщал, что 26 марта Интерпол задержал Арсена Авакова в Италии.

27 марта Генеральная прокуратура Украины сообщила, что готовит пакет документов для экстрадиции Авакова из Италии в Украину.

Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. Если будет доказана его вина в раздаче земли, Авакову грозит 10 лет тюрьмы.

фото: focusyour.info

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