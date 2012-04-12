Прокурор доволен приговором Иващенко

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Прокурор Печерского суда г.Киева Петр Коваль удовлетворен приговором, который объявили бывшему вр.и.о. министра обороны Валерию Иващенко.
«Мы согласны с принятым решением, обжаловать его я не вижу оснований в настоящее время», - сказал Коваль.
По его мнению, суд объективно рассмотрел это дело, пишет Интерфакс-Украина.
Напомним, суд приговорил Иващенко к пяти годам лишения свободы с запретом на три года занимать государственные должности.
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Гособвинение просило для Иващенко наказание в виде шести лет лишения свободы с запретом на три года занимать руководящие должности без конфискации имущества.
Защита Иващенко намерена обжаловать приговор суда.
фото: podrobnosti.ua
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