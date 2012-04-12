Луценко в СИЗО заразили вирусным гепатитом - жена

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Жена экс-министра Юрия Луценко Ирина заявляет, что в сентябре 2011 года при анализе крови у ее мужа был обнаружен вирусный гепатит TTV и эта информация была скрыта от него пенитенциарной службой.

«В связи с тем, что он отказывался сдавать анализ крови, ему дали данные обследования, которое проходило 19 сентября 2011 года, где в СИЗО втихаря были взяты анализы крови на различные вирусные гепатиты. В 10 случаях подтверждения нет, вирусный гепатит TTV выявлен», - сообщает Интерфакс-Украина.

Ирина также подчеркнула, что СИЗО в сентябре 2011 года провело комплексный анализ крови ее мужа в клинике лабораторной диагностики Минобороны Украины, выявила у него гепатит и скрыла эту информацию. Она также сообщила, что ее мужа рекомендовали подписать документ о том, что информация о состоянии его здоровья является конфиденциальной и он никому не разрешает ее разглашать. «Правда, Луценко сделал приписку, что разрешается сообщать эту информацию только своей жене Ирине Луценко», - сказала она.

Кроме того, Ирина Луценко рассказала, что результаты проведенного 11 апреля обследования ее мужа показали, что поврежденная часть печени у него увеличилась почти в 2 раза.

«Власть руками пенитенциарной службы прикрываясь Минздравом, сознательно не предоставляла весь этот период моему мужу никакого лечения при том, что у него сахарный диабет, язвы и постоянно гастрит. Кроме того, они наконец-то признали, что у него панкреатит, воспаление поджелудочной железы», - подчеркнула она.

Ирина заявила, что действия органов власти расцениваются ею, Юрием Луценко и его адвокатом в Европейском суде по правам человека, как пытки и издевательство. «Это заявление будет в ближайшее время, когда закончится коммуникация (между Украиной и ЕСПЧ - ред.), рассмотрено в Европейском суде по правам человека. Я думаю, что мы выиграем этот процесс», - уверена она.

По словам жены Луценко, она намерена подавать жалобу в Генпрокуратуру Украины относительно действий представителей пенитенциарной службы по отношению к ее мужу. Кроме того, она намерена требовать у Генпрокуратуры возбудить уголовное дело по факту сознательного отказа от предоставления медпомощи ее мужу.

Она также допускает, что, поскольку вирусный гепатит TTV может быть передан через переливание крови, Луценко мог заразиться им в медицинской части Киевского СИЗО.

По ее словам, летом прошлого года обратилась в лабораторию столичной клиники «Eurolab» с целью провести независимый анализ крови своего мужа. Предоставленный ей 21 июля 2011 года результат не содержал указания на то, что это была кровь именно Луценко, но имел приписку, что клиника несет ответственность только за аналитический этап исследования. При этом супруга экс-министра отметила, что аналогичный анализ крови Юрия Луценко, сделанный ранее в этой же клинике и датируемый 24 февраля 2011 года, содержал информацию с реквизитами сдававшего кровь. По ее словам, руководитель клиники сообщил ей, что к нему приходили представители прокуратуры и «запретили давать именные анализы».

Напомним, депутат из фракции БЮТ Андрей Шевченко в своем Твиттере написал, что Юрию Луценко сообщили еще один серьезный диагноз.

«Луценко вчера сообщили еще один серьезный диагноз, который от него полгода скрывали. Сегодня будут детали», - написал он.

Как сообщалось, ранее Генеральная прокуратура разрешила Ленингу посетить Луценко в Лукьяновском СИЗО. 6 апреля Луценко был доставлен из Лукьяновского СИЗО в Киевскую больницу скорой медицинской помощи для обследования.

9 апреля врачи назначили ему курс лечения с использованием капельницы.

27 февраля экс-министр был осужден на 4 года лишения свободы с конфискацией имущества за злоупотребление служебным положением.

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