Неизвестные спонсоры купили 53 джипа одесской милиции

12 апреля 2012, 14:21

{1-} Одесская милиция получит 53 внедорожника «Рено Дастер» для охраны общественного порядка. Об этом рассказал начальник областного управления милиции Сергей Резников.

«Мы выбрали самую дешевую модель, она стоит порядка 127 — 130 тысяч гривен. Со всеми скидками, которые предоставил дилер», — сообщил он.

По его словам, в бюджете на приобретение автомобилей средства не предусмотрены. Это вклады нескольких спонсоров, имена которых правоохранителям пока неизвестны, сообщает Думская.нет.

«Деньги нам перечисляет областная администрация, которая нашла спонсоров. Когда мы узнаем их имена, то обязательно публично поблагодарим», — заявил глава обл УВД.

По словам Резникова, еще около 30 тысяч гривен будет стоить модернизация каждого автомобиля: машины оборудуют решетками для перевозки задержанных, системами GPS-навигации, внутренней и наружной камерами, чтобы отслеживать действия правоохранителей. Кроме того, в автомобилях установят радиостанции и проблесковые маячки.

Патрулирование одесских улиц на новых авто правоохранители планируют начать с 1 июля нынешнего года.

Ранее Главред  также сообщал, что управление государственной службы охраны при ГУ МВД Украины в Киеве 5 марта по результатам тендера заключило соглашение с ООО «Европа-Авто» на приобретение 34 автомобилей Skoda Octavia на сумму 5,85 млн грн.

Стоимость одного автомобиля составила 172 тыс. грн. В конкурсной документации эти Skoda Octavia указаны как спецавтомобили.

Согласно техническому заданию, каждый такой автомобиль должен иметь кондиционер Climatic, обогрев заднего стекла, подстаканники для водителя и пассажиров, детские замки задних дверей, крепления для детского сиденья на задних сиденьях, аудио систему Sving CD + 4 динамика.

фото timer.od.ua

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