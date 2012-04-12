Защита Иващенко намерена обжаловать приговор

{1-} Защита бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко намерена обжаловать приговор о лишении его свободы сроком на 5 лет, который вынес Печерский районный суд Киева.
"Апелляцию, конечно, будем подавать в течение 15 дней", - сказал адвокат Иващенко Борис Нечипоренко журналистам в четверг.
По его словам, в приговоре Иващенко суд фактически продублировал обвинительное заключение. Он также добавил, что подготовить обоснованный приговор нормальный суд за два дня физически не может, передаёт Интерфакс – Украина.
Нечипоренко отметил, что его подзащитный незаконных действий не совершал, состава преступления в его действиях нет, поскольку он не имел никакого отношения к реализации имущества Феодосийского судомеханического завода.
"Дело явно заказное. С ним просто решили расправиться таким образом", - отметил адвокат.
В свою очередь жена Иващенко Валерия связывает осуждение мужа с местью одного из его заместителей.
"Это месть со стороны одного из заместителей министра обороны", - заявила она журналистам после заседания суда.
По ее словам, этот заместитель организовал "травлю" на Иващенко в сговоре с одним из заместителей генерального прокурора.
"Но пусть не думает Генпрокуратура, и пусть не думает администрация президента, что они получили над нами моральную победу - правда все равно будет за нами" , - сказала она.
Напомним, что сегодня, 12 апреля, Печерский районный суд Киева приговорил бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко к пяти годам лишения свободы с запретом на три года выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах государственной власти.
Иващенко также лишили 2-го ранга госслужащего.
Ранее Главред писал, что обвинитель запрашивал для Иващенко 6 лет тюрьмы. Однако экс-чиновник заявил, что сгниет в тюрьме, но признаваться в том, в чем не виновен, не будет.
Иващенко обвинялся в том, что в 2009 году в связи с банкротством госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод», которое занимает 6,8 га в прибрежной полосе Черного моря, туда был назначен управляющий санацией, продавший ФСЗ одной из крымских фирм за 17,2 млн грн (хотя завод оценили в 70,9 млн грн). Иващенко подписал упомянутый план санации, несмотря на возражения руководителей профильных департаментов МО.
фото: podrobnosti.ua
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