Янукович: подготовкой к проведению Олимпиады-2022 займутся австрийцы

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Австрийская компания разрабатывает технико-экономическое обоснование для заявки Украины на проведение зимней Олимпиады в 2022 году.

«В конце второго квартала они должны предоставить нам ТЭО, и тогда мы будем видеть объемы работ, которые следует выполнить. Тогда будут сделаны выводы по всем параметрам», - сообщил Президент Виктор Янукович, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Януковича, в настоящее время эта фирма проводит работы в трех областях – Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. Он также добавил, что эта фирма обладает большим опытом разработки ТЭО именно для проведения зимних олимпиад. В то же время, название фирмы Президент не сообщил.

Кроме того, Янукович сообщил, что в четверг намерен встретиться с интеллигенцией Львова и одним из вопросов будет обсуждение концепции гуманитарной политики. «Концепция гуманитарной политики готова уже на 99% и мне очень интересно услышать мнение львовской интеллигенции об этом документе», - сказал он.

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