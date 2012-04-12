12 апреля возле Кабмина состоялась акция в защиту украинского дубляжа.

Во время акции министра культуры Михаила Кулиняка объявили врагом украинской культуры, сообщает Украинская правда.

За такое решение проголосовали около 200 участников акции под зданием правительства.

Среди требований митингующих - отмена правительственного постановления № 168.

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По словам одной из активисток Екатерины Чепуры, в феврале 2012 года правительство приняло постановление № 168, которое поощряет демонстрацию в наших кинотеатрах фильмов, дублированных в России на русском языке. До этого фильмы дублировались и озвучивались только в Украине», - сказала она.

Кроме общественных активистов к акции присоединились и известные украинские музыканты, писатели, издатели, народные депутаты и даже представители белорусской оппозиции.

Среди них - Ирена Карпа, Братья Капрановы, сказочник Сашко Лирнык, музыкант Сергей Фоменко, вокалист группы ТНМК Фагот, актер Евгений Нищук, музыкант Галя Тельнюк и другие.

Участники акции развернули под Кабмином огромную пленку с кадрами из фильмов, дублированных на украинском языке.

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«Экономический и идеологический рынок отдается в другое государство. Это диверсия и саботаж Украины. Основа государства - это не шахты, а культура», - заявил Лирнык.

Среди требований также возвращение аппаратуры студии Le Doyen и обеспечения возможности дублирования на студии фильмов.

Как известно, накануне в студии налоговой милицией был проведен обыск и изъяты серверы и документы.

фото: pravda.com.ua

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