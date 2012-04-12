Полиция задержала главного гея Петербурга

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В Санкт-Петербурге задержан лидер российского ЛГБТ-движения Николай Алексеев, проводивший у Смольного одиночный пикет в знак протеста против принятого недавно в городе «антигейского закона».

Гей-активист встал у входа в горадминистрацию и развернул плакат с лозунгом: «Гомосексуализм – это не извращение. Извращение – это хоккей на траве и балет на льду». К нему тут же подошли сотрудники полиции и увели, сообщает Интерфакс.

Накануне сайт движения GayRussia анонсировал, что Алексеев начинает в Петербурге бессрочное пикетирование против закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. По информации сайта он будет прерывать свою акцию только в случае задержания, а затем возобновлять с новым плакатом до тех пор, пока оценку «антигейскому закону» не дадут судебные органы.

Как ранее писал Главред, первые нарушители этого закона в Петербурге были задержаны 5 апреля у городского Дворца творчества юных на Невском проспекте. Двое активистов ЛГБТ-движения проводили одиночное пикетирование с плакатами «Гей – это нормально». Их доставили в полицию и составили административные протоколы.

По сведениям портала GayRussia, мировой судья освободил задержанных после ночи, проведенной в отделе полиции №28, направив протокол о гей-пропаганде обратно в полицию для устранения допущенных нарушений, а протоколы по двум другим правонарушениям - по месту регистрации активистов в Липецкой области и Красноярском крае.

Напомним, 11 марта губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал закон о введение штрафов за пропаганду педофилии, гомосексуализма (мужеложства и лесбиянства), бисексуализма и трансгендерности среди несовершеннолетних. Согласно ему, нарушителей будут карать штрафами - пять тысяч рублей для частных лиц, 50 тысяч – для должностных, до полумиллиона - для юридических.

До этого подобные законы были приняты в Рязани, Архангельске и Костроме.

«Антигейский закон» вызвал широкую дискуссию как в России, так и за рубежом. Борцы за права секс-меньшинств считают, что под видом борьбы за нравственность подрастающего поколения власти пытаются запретить любые публичные мероприятия геев.

фото: gayrussia.eu

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