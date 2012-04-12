Литвин предупредил депутатов: от тюрьмы не зарекайся

{1-} Верховная Рада сможет рассмотреть все поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, если продолжит вечернее заседание до 10 утра. Об этом на брифинге рассказал председатель ВР Владимир Литвин.

«Так долго рассматривается УПК, потому что комитет не пришел к согласию относительно многих поправок. Если до 10 утра мы проработаем, то можно допустить, что пройдем все поправки. Каждый должен примерять этот УПК на себя, зная наш исторический опыт: от сумы и тюрьмы не зарекайся», – сказал Литвин.



По его мнению, ВР так долго рассматривает поправки из-за неслаженной работы профильного комитета, передает НБН.

«Мы рассмотрели четвертую часть поправок. Когда подойдем к концу- увидим общую картину. Этот УПК стал намного сложнее многострадального Налогового кодекса», – сказал спикер.

Напомним, 11 апреля, украинский парламент продолжал рассмотрение во втором чтении Уголовно-процессуального кодекса.

Верховная Рада Украины поддержав 95 статей из 614 в Уголовного процессуального кодекса, перенесла на четверг рассмотрение этого законопроекта.

Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 10 апреля, нардепы рассмотрели 47 статьи во втором чтении проекта УПК, а заседание парламента завершилось в 23:24.

Из почти 4000 поправок, предложенных к проекту, депутаты успели проголосовать 840. «Давайте хоть до 1000 поправки дойдем, чтобы была четвертая часть», - просил нардепов Литвин.

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