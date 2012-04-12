Ватикан и Оксфорд потратят 3 млн долларов на публикацию древних текстов

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Представители Библиотеки Бодлейн Оксфордского университета и Апостольской библиотеки Ватикана сообщили, что эти всемирно известные книгохранилища оцифруют и разместят в Интернете со свободным доступом около 1,5 млн страниц древних текстов.

О сотрудничестве сторон и новом проекте сообщается на сайте британской библиотеки.

В цифровой формат, как было заявлено, будут переведены манускрипты и книги, в основном, по трем тематическим областям: греческие манускрипты, печатные книги XV века и манускрипты на древнееврейском языке. Две третьих материалов для реализации проекта предоставит Апостольская библиотека Ватикана. Инициаторы этой идеи уверены, что ее воплощение в жизнь позволит не только объединить огромные архивы двух библиотек, но и сделает их доступными для максимально широкого круга исследователей и читателей.

«Перевод этих древних текстов и изображений в цифровой формат позволит выйти за пределы времени и пространства, которые в прошлом ограничивали доступ к знаниям, – заявила представительница Библиотеки Бодлейн Сара Томас. – Исследователи смогут по-новому использовать эти документы благодаря их доступности в Интернете».

Реализация проекта, как сообщается, обойдется в 2 млн фунтов стерлингов ($3,17 млн), которые предоставит британский фонд «Полонски фаундейшн».

Как ранее писал Главред, в конце марта в капитолийских музеях Рима открылась уникальная выставка Lux in arcana («Свет в тайне», лат.), посвященная 400-летию архивов Ватикана. Среди них письма царя Алексея Михайловича и патриарха Никона папам римским.

12 веков мировой истории и сто экспонатов: папирусные свитки, послания на бересте и шелке, миниатюрные клочки рукописей, тома весом в 67 кг... И грозди печатей из воска, свинца и золота, которые служили гарантом подлинности и строжайшей конфиденциальности этих документов.

фото: ARCHIVO SEGRETO VATICANO

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