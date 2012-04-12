В суде жене Иващенко не дали пообщаться с мужем

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Жена бывшего вр.и.о. министра обороны Валерия Иващенко Валентина не смогла сегодня в суде пообщаться с мужем.

Об этом она сказала в интервью возле суда, передает Газета.Ua.

Как рассказала жена, ей не позволил конвой. «У них нет никаких человеческих качеств. Зная, что жена, родные хотят хотя бы обняться и поцеловаться. Но за руки мы все таки подержались», - сказала Иващенко.

По ее словам, состояние здоровья мужа плохое: «Ему сделали два укола, чтобы он мог подняться на третий этаж и сидеть. Валерий Владимирович собрал все мужество, чтобы приехать и выслушать свой незаконный приговор. Вчера его обследовал невропатолог. Он констатировал, что у мужа заостренный радикулит».

«Пусть Генпрокуратура, Администрация Президента вместе с Януковичем не думают, что они морально нас убили. Наоборот, своими действиями они дали нам силы, чтобы мы боролись дальше. Я всем людям буду говорить о том беспределе, который происходит в Украине, у нас бандитская власть, что хочет, то и делает», - добавила она.

Иващенко уверена, что Президент должен был вмешаться в процесс, потому что здесь происходило нарушение прав человека, однако он этого не сделал.

фото:gazeta.ua

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