За год в тюрьме здоровье Луценко значительно улучшилось - врач

{1-} Состояние здоровья экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко сейчас значительно лучше, чем год назад. Состояние анализов в норме.

Об этом сообщил главный врач Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Александр Ткаченко.

По его словам, все диагнозы, которые были у Луценко, подтверждаются, при этом он отметил, что состояние его здоровья улучшилось, передает УНИАН.

«Если сравнивать год назад и сейчас, то сейчас состояние значительно лучше. Он же тогда и голодал», - сказал Ткаченко.

Главный врач отказался озвучить диагноз Луценко. «Что касается диагнозов - то только с его (Луценко – ред.) согласия, но такого согласия нет. По нашему закону, я не имею права озвучивать диагноз, говорить, что у него за болезни», - сказал Ткаченко.

Он также обратился к журналистам с просьбой лишний раз не тревожить врачей больницы.

«Я прошу не доставать врачей, пока мы не сделаем свое дело, пока мы не вылечим больного. А тогда любую информацию мы дадим, но только с согласия человека», - сказал Ткаченко.

Ранее Главред также сообщал, что 12 апреля жена экс-министра Юрия Луценко Ирина заявила, что в сентябре 2011 года при анализе крови у ее мужа был обнаружен вирусный гепатит TTV и эта информация была скрыта от него пенитенциарной службой.

«В связи с тем, что он отказывался сдавать анализ крови, ему дали данные обследования, которое проходило 19 сентября 2011 года, где в СИЗО втихаря были взяты анализы крови на различные вирусные гепатиты. В 10 случаях подтверждения нет, вирусный гепатит TTV выявлен», - сообщила Ирина Луценко.

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