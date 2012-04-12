У Луценко нет вирусного гепатита – тюремщики

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Проведенные Юрию Луценко анализы не подтвердили диагноз вирусного гепатита у экс-министра в норме.

Об этом замначальника Департамента медицинского санитарного обеспечения Госпенитенциарной службы Украины Зураб Малазония заверил журналистов на пресс-конференции, сообщает УНН.

В этой связи чиновник заметил, что информация жены экс-министра о том, что у Луценко гепатит – неправда.

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«Если вы откроете интернет и посмотрите, что такое вирус «TTV», или спросите у инфекционистов, то он не является инфекционным. Для этого нужно, чтобы были вирусы гепатита A, B, C... Анализы, которые отвечают за воспалительный процесс в печени, у него были и есть в норме», – подчеркнул он.

В то же время, начальник медицинской части киевского СИЗО Виктор Пирогов добавил, что все анализы, которые могли бы подтверждать диагноз гепатита, у Луценко в норме.

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«Результат на «TTV»- не диагноз. Это просто показывает маркер, который может присутствовать, но это не выявление болезни. Выявление болезни должно подтверждаться другими анализами. К счастью все анализы, которые могли бы подтверждать диагноз гепатита - все в норме», - заверил Пирогов.

Как ранее писал Главред, 12 апреля Ирина Луценко сообщила, что в сентябре 2011 года при анализе крови у ее мужа был обнаружен вирусный гепатит TTV и эта информация была скрыта от него пенитенциарной службой.

«В связи с тем, что он отказывался сдавать анализ крови, ему дали данные обследования, которое проходило 19 сентября 2011 года, где в СИЗО втихаря были взяты анализы крови на различные вирусные гепатиты. В 10 случаях подтверждения нет, вирусный гепатит TTV выявлен», – заявила она.

Ирина также подчеркнула, что СИЗО в сентябре 2011 года провело комплексный анализ крови ее мужа в клинике лабораторной диагностики Минобороны Украины, выявила у него гепатит и скрыла эту информацию. Она также сообщила, что ее мужа рекомендовали подписать документ о том, что информация о состоянии его здоровья является конфиденциальной и он никому не разрешает ее разглашать. «Правда, Луценко сделал приписку, что разрешается сообщать эту информацию только своей жене Ирине Луценко», – сказала она.

Кроме того, Ирина Луценко рассказала, что результаты проведенного 11 апреля обследования ее мужа показали, что поврежденная часть печени у него увеличилась почти в 2 раза.

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