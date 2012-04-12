Суд пока не решил, выдавать ли Авакова Украине

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12 апреля суд Италии вынес решение только в вопросе об избрании экс-губернатору Арсену Авакову меры пресечения на время рассмотрения вопроса экстрадиции.

Рассмотрение вопроса об экстрадиции экс-губернатора Харьковщины Арсена Авакова из Италии в Украину продолжается, сообщил адвокат Авакова Юрий Вишневецкий, пишет УНИАН.

«Как я понимаю, таким образом суд установил, что Аваков не будет скрываться в период рассмотрения вопроса о его экстрадиции. Никаких оснований полагать, что Аваков будет скрываться, нет. Судебный процесс об экстрадиции продолжается. Сегодня только было решение о мере пресечения», - сказал Вишневецкий.

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Адвокат также добавил, что ему неизвестно, обращался ли Аваков к правительствам каких-то государств с просьбой о предоставлении политического убежища.

Ранее сообщалось, что римский суд отпустил Арсена Авакова на волю.

Как сообщал «Главред» ранее, против Авакова возбуждено уголовное дело по статье «превышение служебных полномочий и власти, повлекшее тяжелые последствия» - экс-губернатора подозревают в незаконном отчуждении 55 га земли, стоимостью более 5,5 миллионов гривен.

Авакову грозит до 10 лет тюрьмы.

фото:obozrevatel.com

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