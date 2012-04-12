КГБ Беларуси задержал чеченских боевиков

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В Беларуси задержаны чеченские боевики, подозреваемые в убийстве полицейского патруля в Грозном

«Двое из задержанных причастны к деятельности незаконных вооруженных формирований и объявлены российскими спецслужбами в международный розыск за расстрел полицейского патруля в город Грозный», – цитирует сообщении Центра информации и общественных связей КГБ Беларуси Би-би-си.

На допросах задержанные признались, что они собирались пересечь белорусско-польскую границу. По информации КГБ Белоруссии, в соответствии с межгосударственным соглашением задержанные будут переданы российской стороне.

Как ранее писал Главред, в марте КГБ Беларуси возбудил уголовное дело в отношении членов местного подразделения «МММ-2011» по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.233 УК Беларуси – незаконная предпринимательская деятельность.

«Предварительно объединившись в управляемую устойчивую группу для осуществления совместной преступной деятельности в период времени с 2011 года по 16 марта 2012 года, действуя от имени незарегистрированного в установленном законом порядке на территории Белоруссии субъекта хозяйствования «МММ-2011», они умышленно осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере», – информирует КГБ.

С целью систематического получения прибыли эти люди привлекали денежные средства граждан республики, внесенные в белорусских рублях и иностранной валюте на открытые участниками организованной группы расчетные счета в белорусских банках на условиях возможного обогащения вкладчиков от данных операций.

Участники преступной группы были задержаны в офисе, расположенном в центре Минска, в котором осуществлялись финансовые операции и проходили встречи с вкладчиками.

фото: moyby.com

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